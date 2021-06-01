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Экономика
У нас все посчитано: госдолг России вырос в 2021 году
1 июня, 2021 07:30
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Государственный долг России вырос в 2021 году. Об этом сообщила Счетная палата в аналитическом отчете.
За первый квартал 2021 года госдолг России увеличился на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей.
Специалисты Счетной отмечают, что эта сумма составляет 17 процентов ВВП России. Внутренний долг также увеличился на 683 млрд рублей и достиг 15,4 трлн рублей.
При этом внешний долг снизился и составил 56,1 млрд долларов, пишет «ПолитЭксперт».
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