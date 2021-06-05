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Экономика
«У нас этим никто не занимался». В России признали зависимость от иностранных продуктов
5 июня, 2021 10:24
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Россельхознадзора заявил о том, что российская медицина сильно зависит от импортных яиц. По словам Сергея Данкверта, для производства вакцин требуются яйца, в которых отсутствуют патогенная микрофлора, но их в стране не производят.
«Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. В том числе для вакцин, применяемых в медицине, и это не только вакцины от коронавируса. У нас этим никто не занимался», — цитирует Данкверта РБК.
Тем не менее чиновник пообещал, что дефицита СПФ-яиц, необходимых для производства производства медицинских препаратов, не будет.
По его словам, Россия должна иметь свое производство СПФ-яиц, но это не входит в задачи Россельхознадзора, пишет РБК.
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