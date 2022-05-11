У «Газпрома» осталась последняя открытая «труба» в Европу
Украинская сторона оставила всего «один вход» для транспортировки российского газа в Европу. Надежность газоснабжения в таких условиях значительно снижается. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения», — сказал представитель российской газовой корпорации.
Ранее в этот же день поступило сообщение от украинского газового оператора. «Оператор ГТС Украины» заявил, что прокачка газа через луганскую станцию «Сохрановка» в Европу остановлена. Заморозка работы вызвана форс-мажорными обстоятельствами, связанными с тем, что пограничная компрессорная станция «Новопсков» (Луганская область) компанией больше не контролируется.