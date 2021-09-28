«Туда, где — дрова, где пестреют мазки акварели…»: куда тянет жителей Санкт-Петербурга
Петербуржцы всё чаще предпочитают жилье за городом, а не Северной столице, о чём свидетельствует растущий спрос на недвижимость в Ленинградской области – прирост в 1,5 раза год к году. Перефразируя «Ленинградскую музыку» Булата Окуджавы, петербуржцы стремятся «к дворам, туда, где — дрова, где пестреют мазки акварели…», однако их манит уже «не улица Росси», как у поэта, а деревенский простор.
Любовь к деревенской жизни продиктована в том числе и экономическими соображениями жителей Северной столицы. В области дешевле и покупка, и аренда жилья – об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость».
За второй квартал 2021 года количество запросов петербуржцев на съём и приобретение жилья в Ленобласти выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Спрос на квартиры в областных новостройках вырос на 17%.
По словам руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, это явление объясняется распространением удалённой работы, которая позволяет горожанам выбирать жилье по душе, а не по причине удобного расположения к работе.
В период пандемии вырос спрос на индивидуальные дома, выяснили ранее в ЦИАН.