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Экономика
Центральный Банк будет вмешиваться в сделки россиян с электронной валютой
15 сентября, 2021 15:03
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Банк России попытается ограничить россиян от необдуманных сделок по покупке криптовалюты.
Согласно заявлению ЦБ, регулятор планирует начать работать с банками. Те, в свою очередь, должны будут «тормозить» платежи россиян в адрес криптовалютных бирж. Таким образом Банк России хочет снизить вероятность совершения необдуманных и эмоциональных покупок криптовалют, сообщает РИА «Новости».
Отметим, рынок криптовалют отличается большой волатильностью, изменение цен на активы может исчислять десятками и даже сотнями процентов в сутки.
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