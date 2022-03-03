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Экономика
ЦБ закрыл данные об актуальном размере международных резервов на три месяца
3 марта, 2022 17:17
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В ближайшие три месяца Банк России будет раскрывать единый объем установленных международных резервов.
Официальная сумма валютного резерва Российской федерации – 643 миллиарда долларов.
Теперь в ближайшие несколько месяцев во всех источниках и публикациях необходимо апеллировать именно к этой цифре, – предупреждает «Интерфакс», ссылаясь на информатора в Банке России.
На протяжении периода с марта по май информация об этих данных меняться не будет.
Золотовалютные резервы России – это ценные и особо ценные валютные активы, которыми располагает Банк России вместе с правительством Российской Федерации. Чаще всего, помимо денежных средств резервный фонд составляют также золото, акции, специальные права заимствования.
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