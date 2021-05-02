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Экономика
Трубы горят. В хранилищах Европы впервые сократились запасы газа
2 мая, 2021 15:06
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Виктор Лисицын/Global Look Press
В хранилищах Европы впервые за историю наблюдений в апреле произошло снижение запасов газа. По данным публичной базы Gas Infrastructure Europe, на 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%.
Сокращение запасов топлива произошло на фоне рекордного их пополнения в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса потребление газа резко сократилось и хранилища принимали на утилизацию излишки голубого топлива.
Эксперты предполагают, что зиму 2021-22 года Европа встретит с очень низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах. Всё это приведёт к росту цен на газ, пишет «Московский комсомолец».
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