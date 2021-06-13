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Экономика
Топ-университеты России предпочли оставить студентов дома
13 июня, 2021 13:06
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https://pixabay.com
МГУ, Высшая школа экономики, а также Московский университет имени Баумана объявили о переводе части студентов на дистанционный режим обучения.
Так, летня сессия целиком пройдет в МГУ онлайн. Для работников образования же объявлены выходные с 14 по 19 июня.
В ВШЭ также намерены провести большую часть занятий онлайн. Кроме того, ограничено количество людей в крупных аудиториях (не больше 50).
Как сообщает Znak.com, рост заболеваемости также сподвиг руководство «Бауманки» перевести приемную кампанию в дистанционный формат. Всему виной растущая в Москве заболеваемость коронавирусом.
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