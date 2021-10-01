Тысяча новых рабочих мест появится под Подольском
В деревне Толбино под Подольском стартовало строительство масштабного логистического комплекса. Проект разработала компания «ФМ Ложистик». Объем инвестиций в строительство составит 7 млрд рублей, на новое предприятие потребуется тысяча сотрудников.
На первом этапе сделают первый склад и встроенный офис, куда потребуется 300 человек. Объем инвестиций на этом этапе составит около 2 млрд рублей.
Компания «ФМ Ложистик» давно работает в Подмосковье и имеет 10 представительств. Суммарно она вложила в региональные проекты 20,1 млрд рублей и создала более 6,5 тысяч рабочих мест. В городе Электроугли компания запустила вторую очередь логистической платформы, а в Долгопрудном – модернизировала складские помещения, в Ступино – увеличила площади складов и обновила оборудование, в Чехове – расширила таможенные складские площади и внедрила IT-решения.
Последний крупный инвестпроект «ФМ Ложистик» - строительство третьей очереди складского комплекса в Дмитровском городском округе. Проект обошёлся в 111 млн рублей, принёс около 100 рабочих мест. Объект был завершен в январе 2021 года.