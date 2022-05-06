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Экономика
«Тинькофф» сообщил об отключении от SWIFT в сегменте евро
6 мая, 2022 19:24
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Банк Тинькофф пополнил ряды российских коммерческих банков, которым Евросоюз отключил возможность быстрых SWIFT-переводов валюты в связи с продолжающейся военной спецоперацией на Украине.
«С 6 мая 2022 года перевод евро за границу по системе SWIFT для наших клиентов невозможен. Долларовые переводы пока осуществляются», - сообщают в руководстве банка.
От международной системы денежных переводов SWIFT уже отключены ВТБ, Промсвязьбанк, Банк Открытие, Новинкомбанк, Совкомбанк, банк «Россия» и ВЭБ, - напоминает РБК. В рамках нового пакета санкций эта участь может постигнуть Россельхозбанк и МКБ.
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