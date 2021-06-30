Новости – Экономика
Экономика
Тиктоки из России оказались одними из самых удаляемых в мире
30 июня, 2021 22:03
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Petr Svancara/CTK/Globallookpress
Россия вошла в пятерку государств, в которых наиболее часто удаляются видео в TikTok. За первые месяцы этого года из общего доступа исчезло порядка 3.7 млн видеозаписей.
Первое место в рейтинге занимают США (8.54 млн), следом идут Пакистан (6.5 млн) и Бразилия (6.1 млн). Россия имеет почетное четвертое место. Почти на миллион роликов от нее отстает Индонезия.
Как передает «Росбалт», общее число удаленных по всему миру роликов сервиса за начало 2021 года составило 61.95 млн. Более 90 процентов - по итогам жалоб других пользователей.
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