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Экономика
Теперь из России за рубеж можно перевести только 5000 долларов
5 марта, 2022 18:40
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Anton Belitsky/Global Look Press
Центральный банк Российской Федерации установил ограничения на вывод за границу иностранной валюты.
Отныне отправить за рубеж можно будет сумму, не превышающую пяти тысяч долларов. Причем исключительно на счета родственников (в том числе усыновленных детей) и супругов.
Ограничение, принятое Центральном Банков РФ, стало последней на сегодняшний день инициативой финансовых органов, направленной на попытку сохранения иностранной валюты в санкционных условиях, - сообщает «Lenta.ru»
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