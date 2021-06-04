Новости – Экономика
Экономика
Судьбу жителей Арктики обсудили на высшем экономическом уровне
4 июня, 2021 16:15
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
Руководитель агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о взаимодействии с коренными жителями обретающей все большее значение Арктической зоны.
Баринов отмечает, что коренные малочисленные народы (КМН) должны иметь выбор между соблюдением традиционного образа жизни и интеграцией в современное общество.
Как передают «Известия», глава Федерального агентства отмечает демографический рост в данной группе, а также отсутствие масштабного распространения коронавируса в регионе.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку