Новости – Экономика
Экономика
Судьба Северного потока-2 висит на волоске
4 марта, 2022 15:11
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Stefan Sauer/dpa
Швейцарская исполнительная компания Nord Stream 2 AG, попав под международные антироссийские санкции в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине, уволила своих сотрудников.
По последним сведениям, швейцарцы еще не подали заявления о банкротстве, возможно, надеясь на ослабление санкций,- сообщает «Газета.ru». Утрата газопровода, стоимостью в $11 млрд, означает неминуемое удорожание углеводородного топлива не только в Германии, но и во всей Западной Европе. Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Министерству экономики Германии заморозить сертификацию «Северного потока-2», а Минфин Соединенных Штатов наложил запрет на деятельность компании.
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