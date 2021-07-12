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Экономика
Страх и ненависть в Лондоне: английские болельщики выплеснули гнев на улицы
12 июля, 2021 10:29
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Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Globallookpress
Болельщики сборной Англии устроили ночь беспорядков в Лондоне после поражения национальной команды в финале Чемпионата Европы по футболу.
По заявлению полиции Великобритании, по итогам столкновений было арестовано 49 человек. Некоторые участвовали в нападениях на итальянских фанатов, другие просто вымещали свой гнев на элементах городского пространства.
Как передает «Интерфакс», в ходе обеспечения правопорядка пострадало почти два десятка сотрудников Скотланд Ярда.
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