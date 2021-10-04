Стационар-трансформер на 800 койкомест построят в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о строительстве нового стационара-трансформера на 800 мест в Санкт-Петербурге. Работы начнутся до конца года.
«К концу этого года закончим строительство нового корпуса на 400 мест в больнице Святого Георгия. Также до конца года планируем начать строительство еще одного стационара-трансформера на 800 мест», – сказал Беглов.
В декабре откроется новый корпус больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге на 307 коек. Здесь развернут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что при необходимости стационар можно будет перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив мощность до 400 коек.
По последним данным, в Петербурге обнаружили 630 153 случаев заражения коронавирусом. Это второй регион после Москвы по количеству заражений в России. Выздоровевших – 586 028 человек, умерших – 22 087. За последние сутки в городе выявили 2 198 случаев заражения.