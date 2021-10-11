Стали известны сроки выпуска сторублевой купюры с символами Москвы
Зампред Центробанка Михаил Алексеев анонсировал выпуск новой сторублевой купюры. Банкнота с утвержденным эскизом поступит в оборот к концу 2022 года. На ней будут изображены главные достопримечательности столицы.
На купюре изобразят Красную площадь, «Зарядье», Шуховскую башню, главное здание МГУ.
Несмотря на то, что эскиз новой купюры уже утвержден, требуется время для настройки банкоматов в кредитных организациях. В Центробанке на эти цели заложили чуть больше года.
Банк России будет постепенно менять банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Необходимость модернизации в ведомстве объясняют созданием нового защитного комплекса. Отмечается, что банкноты образца 1997 года не будут изъяты из обращения даже после появления новых денег.
Купюры номиналом 1000 и 5000 рублей планируется выпустить в обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, а 10 и 50 рублей – в 2025 году.