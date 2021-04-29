Новости – Экономика
Экономика
Созданная для строительства «Северного потока-2» компания отказался называть срок сдачи
29 апреля, 2021 17:28
1 мин
1 мин
Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG не стала называть возможные сроки сдачи газопровода. На вопрос, может ли проект заработать летом, ответил представитель компании Штеффен Эберт.
«Мы не комментируем сроки», - сказал он. Его слова приводит ТАСС.
В «Газпроме» сказали, что сроки завершения зависят от ряда факторов. Среди них - погода, период проведения работ и другие.
На сегодняшний день построены 95% газопровода. Осталось достроить около 121 километра.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку