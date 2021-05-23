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Социологи: россияне стали больше тратить на спорт и меньше на походы в кино

Сергей Михневич
23 мая, 2021 13:15
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 13:15
1 мин
Pixabay
Pixabay

Россияне в первом квартале этого года больше тратили на спорт, чем на походы в кино.

В первые три месяца этого года первое место по количеству операций в категории «развлечения» занял спорт. Средняя сумма одной транзакции в этом сегменте составила 3206 рублей, выяснили аналитики.

Второе место занимают кинотеатры. Здесь чек здесь составляет 652 рубля. На третьей строчке располагаются парки аттракционов со средним чеком в 1221 рубль.

Оказалось, что платить за развлечения мужчины готовы больше, чем женщины. У мужчин средний чек на спорт на 16% выше, чем у женщин, и составляет 3402 рубля. Мужчины также на 18% тратят больше на кинотеатры, пишет ТАСС.

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