Состояние ближайших помощников Сергея Шойгу останется тайной для россиян

Экономика

Накануне были преданы публичности доходы чиновников Минобороны. Однако некоторым удалось свое финансовое состояние оставить в тайне.

Так, не было обнаружено деклараций о доходах заместителей министра обороны Сергея Шойгу. Как выяснилось позднее, военные чиновники воспользовались поправками от 5 апреля нынешнего года, позволяющими скрывать данные о своем заработке ряду служащих Вооруженных сил РФ.

При этом, как сообщает Lenta.ru, среди доступных деклараций, с наивысшим доходом оказалась принадлежащая Андрюшину А. А. Его должность остается неизвестной, однако можно сделать вывод о том, что в пользовании Андрюшина имеется две квартиры и гараж.