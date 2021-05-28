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Экономика
Состояние ближайших помощников Сергея Шойгу останется тайной для россиян
28 мая, 2021 16:41
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Накануне были преданы публичности доходы чиновников Минобороны. Однако некоторым удалось свое финансовое состояние оставить в тайне.
Так, не было обнаружено деклараций о доходах заместителей министра обороны Сергея Шойгу. Как выяснилось позднее, военные чиновники воспользовались поправками от 5 апреля нынешнего года, позволяющими скрывать данные о своем заработке ряду служащих Вооруженных сил РФ.
При этом, как сообщает Lenta.ru, среди доступных деклараций, с наивысшим доходом оказалась принадлежащая Андрюшину А. А. Его должность остается неизвестной, однако можно сделать вывод о том, что в пользовании Андрюшина имеется две квартиры и гараж.
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