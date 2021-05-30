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Экономика
Сомнительная победа: оглашены итоги конкурса на худший школьный туалет в России
30 мая, 2021 15:56
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firo Sportphoto/ Jv�rgen Fromme/Globallookpress
На территории России завершила проводимый Dovestos конкурс на худший школьный туалет. Шесть «победителей» получат ремонт за счет компании.
В наиболее критическом состоянии оказалась уборная в школе №1 в Гусь-Хрустальном. Как гласит прикрепленная к фотографии подпись, детям приходится отпрашиваться домой при необходимости посетить туалет.
Также ремонт получат: сорок четвертый лицей в Чебоксарах, школа № 19 в Междуреченске, №103 в Волгограде, № 6 в Нефтекамске и сельская школа в станице Елизаветинская. Об этом сообщил Znak.com.
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