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Экономика
Синоптики предсказали испепеляющий зной в Москве
20 июня, 2021 17:54
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Специалисты ожидают аномальную жару в Центральной России уже на грядущей неделе. Может быть побито сразу несколько рекордов.
Так, по данным РБК, температурный фон будет выше июньской нормы более чем на 10 градусов. В отдельные моменты жара может стать наибольшей за всю историю наблюдений.
«Высока вероятность того, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса» - приводит издание слова сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.
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