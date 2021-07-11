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Экономика
Сибирские масштабы: добыча золота за Уралом может наносить серьезный урон нашим рекам
11 июля, 2021 16:53
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Konstantin Mikhailov/Russian Look/Globallookpress
Наблюдения в последний месяц весны и первый месяц лета показали масштабные загрязнения рек в Сибири. Причина может крыться в золотодобыче.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), затронутая загрязнением территория рек может быть протяженностью почти полторы тысячи километров.
Вследствие загрязнения от отравления погибает как рыба в водоемах, так и питающиеся ею и пьющие из реки животные. Наибольшее беспокойство вызывают Красноярский край, Тува, Кемеровская область и Хакасия.
Как передает Lenta.ru, при этом нет никаких данных о том, что творится в Магаданской области, Якутии и на севере Красноярского края.
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