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Экономика
«Северный поток-2» окажется бесполезен для Европы в ближайший зимний период
1 октября, 2021 14:58
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Youtube / RT
В предстоящую зиму газопровод «Северный поток-2» будет бесполезен для Европы, поскольку запустить его в работу скорее всего не удастся. Успеть сертифицировать газопровод до наступления холодного периода просто не успеют. Об этом заявил председатель правления немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах
«С учетом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет», - приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока-2» на фоне смены власти в Германии. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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