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Экономика
Сесть за руль в России станет труднее после неудачного знакомства с алкотестером
30 мая, 2021 16:39
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Министерство промышленности и торговли России, совместно с ГИБДД, приступило к разработке изменений в правила дорожного движения. Все ради возможности ставить алкозамки на машины выпивающих за рулем водителей.
Систему планируется доработать до конца года совместно с крупными игроками авторынка. Алкозамки позволят контролировать непосредственно попавшихся в нетрезвом виде водителей и недопускать их за руль, в случае употребления ими алкоголя.
Как заявил замминистра Василий Шпак, система будет построена «таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком». Об этом сообщает «Интерфакс».
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