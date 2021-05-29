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Экономика
Сергей Собянин впервые за сто лет провел открытие железнодорожного вокзала
29 мая, 2021 15:59
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель «РЖД» Олег Белозеров провели первое за сто лет открытие железнодорожного вокзала в Москве.
Вокзал «Восточный» будет предназначен для поездов дальнего направления. По словам главы городской администрации, новый узел разгрузит Каланчевско-Курское направление, в том числе и станции метро «Курская» и «Чкаловская».
Как сообщает «Интерфакс», Собянин отметил на церемонии, что новый вокзал даст возможность всем прибывающим в Москву добираться быстрее до точки назначения.
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