Сергей Собянин преисполнился оптимизма: Москва снова богатеет

Экономика

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восстановлении столичной экономики после периода пандемии и ограничительных мер.

«Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время», - делится своим оптимизмом градоначальник в соцсетях.

При этом, как сообщает ТАСС, в этом году вновь придется обойтись без народных гуляний и шествий. Собянин порекомендовал компенсировать недостаток праздненства временем с семьей и близкими.