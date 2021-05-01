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Экономика
Сергей Собянин преисполнился оптимизма: Москва снова богатеет
1 мая, 2021 17:01
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Rosatom/via Globallookpress.com
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восстановлении столичной экономики после периода пандемии и ограничительных мер.
«Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время», - делится своим оптимизмом градоначальник в соцсетях.
При этом, как сообщает ТАСС, в этом году вновь придется обойтись без народных гуляний и шествий. Собянин порекомендовал компенсировать недостаток праздненства временем с семьей и близкими.
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