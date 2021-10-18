Секретный экспорт из Беларуси в Россию резко увеличился на фоне санкций
Засекреченный экспорт из Беларуси за семь месяцев 2021 года резко увеличился. Он составил 8,2 млрд долларов, хотя за весь прошлый год не превысил 1,6 млрд.
На усиление секретности поставок обратил внимание РБК. Издание проанализировало документы Белстата.
Обычно к засекреченным товарам относились табак, радиоактивные элементы, драгоценные металлы, оружие, боеприпасы, летательные аппараты. После ужесточения санкций к списку добавились нефтепродукты, минеральные удобрения, тракторы и грузовики.
Напомним, Евросоюз ввел новый пакет санкций в июне 2021 года - ограничения касались нефтепродуктов и калийных удобрений. Обе позиции - главные источники валютной выручки страны.
Тракторов в санкционных списках нет, но на всякий случай экспорт государственных производителей транспортных средств ушел в закрытые статьи. Действия Белстата не согласованы с Россией. Она отнесла к секретному импорту товары на 3,7 млн долларов.