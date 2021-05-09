Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Счета подрастут. Но нам обещают рост тарифов на электроэнергию в пределах инфляции

Сергей Михневич
9 мая, 2021 17:16
1 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 17:16
1 мин
Pixabay
Pixabay

В правительстве России планируют удержать рост тарифов на оптовом рынке электроэнергии в пределах инфляции, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Наша задача – удержать тарифы в рамках инфляции на опте», – сказал он журналистам.

Шульгинов уточнил, что Минэнерго планирует удерживать рост тарифов на электричество в 2026—2032 годах.

Ранее ассоциация «Сообщество потребителей энергии» направила в российское правительство письмо с просьбой пересмотреть прогноз цен на электроэнергию на оптовом и розничном рынках.

По данным экспертов, в ближайшие пять-десять лет темпы роста стоимости электроэнергии могут в 1,2-2,6 раза превысить инфляцию, пишет ТАСС.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
ЖКХ
Тарифы
Инфляция
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!