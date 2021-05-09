Экономика

В правительстве России планируют удержать рост тарифов на оптовом рынке электроэнергии в пределах инфляции, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Наша задача – удержать тарифы в рамках инфляции на опте», – сказал он журналистам.

Шульгинов уточнил, что Минэнерго планирует удерживать рост тарифов на электричество в 2026—2032 годах.

Ранее ассоциация «Сообщество потребителей энергии» направила в российское правительство письмо с просьбой пересмотреть прогноз цен на электроэнергию на оптовом и розничном рынках.

По данным экспертов, в ближайшие пять-десять лет темпы роста стоимости электроэнергии могут в 1,2-2,6 раза превысить инфляцию, пишет ТАСС.