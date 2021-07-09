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Экономика
Сбежавшая из России журналистка из Кузбасса основала платформу для защиты экологии
9 июля, 2021 16:01
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Наталья Зубкова - экоактивистка, эмигрировавшая из России, основала экофорум «Красная кнопка». В круг его задач входит объединение российских экоактивистов.
Предполагается, что платформа также будет оказывать поддержку, в том числе и юридическую, преследуемым в России активистам, подобно самой Зубковой.
«Следом планируется открыть вторую платформу этого же экопроекта «Черный список». Здесь мы будем вести перечень нарушителей (физлиц, компаний и должностных лиц) экологического законодательства, а также тех, кто их покрывает» - приводит слова Зубковой издание «Сибирь.Реалии» (признано иностранным агентом на территории РФ).
Перечень будет вестись также на английском, для информирования зарубежных экодвижений о нарушителях из РФ.
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