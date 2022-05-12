«Сбербанк» уменьшит начисление бонусов «СберСпасибо» из-за ЦБ
«Сбербанк» принял решение начислять пониженные бонусы «СберСпасибо». Данная мера - временная, этот шаг вызван требованием ЦБ уменьшить эквайринговую комиссию.
Уменьшенный размер бонусов будет начисляться с 1 июня по 31 августа. Таким образом, летом он составит 0,3% вместо 0,5%.
Под эту меру попадают основные категории покупок: детские товары, транспорт, электроника, супермаркеты, одежда и обувь и другие, пишет РБК.
В марет ЦБ решил установить предельный размер эквайринговой комиссии до 31 августа в пределах 1%. Напомним, именно из нее банки платят кешбэки и бонусы клиентам.
После этого решения ряд банков - например, «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» - снизили кешбэк.
Программа лояльности «СберСпасибо» предусматривала начисление бонусов по курсу «один бонус — один рубль» и оплату ими до 99% покупки. Конвертировать бонусы в рубли могли пользователи премиального уровня программы.