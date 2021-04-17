Санкции США могут дотянуться до долговых бумаг Минфина и Банка России

Экономика

Власти Соединенных Штатов Америки могут распространить свои санкции на рынок российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

В частности, Белый дом может запретить их закупку финансовым институтам и организациям страны. На данный момент, ограничения распространяются лишь на первичные размещения долговых бумаг, которые будут выпущены после 14 июня нынешнего года.

По данным РБК, к 1 января 2021 года, институты США владеют порядка 6.9 процента российских ОФЗ, на сумму 12.8 млрд долларов.