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Экономика

Санкции США могут дотянуться до долговых бумаг Минфина и Банка России

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 19:55
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 19:55
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов Америки могут распространить свои санкции на рынок российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

В частности, Белый дом может запретить их закупку финансовым институтам и организациям страны. На данный момент, ограничения распространяются лишь на первичные размещения долговых бумаг, которые будут выпущены после 14 июня нынешнего года.

По данным РБК, к 1 января 2021 года, институты США владеют порядка 6.9 процента российских ОФЗ, на сумму 12.8 млрд долларов.

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