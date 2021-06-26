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Экономика
Самая интригующая европейская страна сняла все ковид-ограничения
26 июня, 2021 19:22
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snapshot-photography/ T.Seeliger
В Европе появилась страна, жители которой вскоре могут забыть о существовании ковида. Правда для въезда туда нужен будет сертификат о вакцинации.
Все ограничения на своей территории сняла Исландия. На острове больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Стали возможны массовые собрания.
Как сообщает РИА «Новости», первую дозу вакцины от ковида в Исландии получило около 87 процентов жителей.
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