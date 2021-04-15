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«Ростелеком» вложит 6,6 млрд рублей на сбор биометрии 50 млн жителей России через МФЦ

Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 11:01
2 мин
Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 11:01
2 мин
Yoshio Tsunoda/AFLO
Yoshio Tsunoda/AFLO

Власти России не теряют надежду в области сбора сведений о местных жителях, несмотря на неудачную попытку. В скором времени правительство и государственный провайдер «Ростелеком» запустят проект заново – биометрические данные жителей страны планируют собирать через МФЦ, а не через банки.

Известно, что на реализацию данной задумки «Ростелеком» потратит 6,6 миллиарда рублей до 2030 года. По планам, за это время госучреждение должно собрать голоса и лица 50 миллионов человек для передачи в Единую биометрическую систему.

Напомним, проект был запущен в 2018 году – за это время в «копилку» вошли биометрические данные лишь 164 тысяч граждан. На сей раз за него будет отвечать рабочая группа «Национальная инновационная система» во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Для местных жителей данная услуга будет бесплатной. В прошлый раз идея провалилась, поскольку за ней стояли Центробанк и Минцифры. Кредитные организации не особенно гнались за данными граждан, поскольку навязывание негативно сказывалось на воронке продаж из-за недоверия людей, передает газета «Коммерсантъ».

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Ростелеком
Биометрические данные
МФЦ
Минцифры
Дмитрий Чернышенко
Центробанк РФ
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