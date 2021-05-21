Новости – Экономика
Экономика
Россиянам с 21 мая станет проще получить налоговый вычет на купленное жилье
21 мая, 2021 08:26
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В России существенно упростили процедуру получения налогового вычета. Отныне не придется заполнять декларацию и собирать дополнительные документы.
Новые правила вступили в силу 21 мая. Возврат средств можно оформить через сайт Федеральной налоговой службы. Там же виден процесс получения вычета - от момента подписания заявления до перечисления денег.
Получить вычет по новым правилам можно не только по расходам на покупку жилья или земли и погашение процентов по ипотеке, но и по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом.
Проверка займет один месяц вместо трех. Денежные средства вернут в течение 15 дней, а не 30, как раньше, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что массовые модели машин в России попали под налог на роскошь.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку