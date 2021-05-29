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Экономика
Россиянам предстоит расплатиться с долгом в 10 трлн рублей
29 мая, 2021 13:00
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Жители РФ задолжали 10.05 трлн рублей по итогам апреля 2021 года по ипотечным кредитам. Рост составил 2.9 процента за второй месяц весны.
Со времени начала публикации подобных данных ЦБ (январь 2018), сумма ипотечного портфеля банков увеличилась вдвое.
Также, по данным REGNUM, за тот же период банки нарастили объем выдаваемых кредитов на 10 процентов до 550.9 млрд рублей.
Средний срок ипотеки также стал рекордным и составил 237.9 месяца. Ставка также выросла, составив 7.23%.
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