Россиянам предстоит расплатиться с долгом в 10 трлн рублей

Экономика

Жители РФ задолжали 10.05 трлн рублей по итогам апреля 2021 года по ипотечным кредитам. Рост составил 2.9 процента за второй месяц весны.

Со времени начала публикации подобных данных ЦБ (январь 2018), сумма ипотечного портфеля банков увеличилась вдвое.

Также, по данным REGNUM, за тот же период банки нарастили объем выдаваемых кредитов на 10 процентов до 550.9 млрд рублей.

Средний срок ипотеки также стал рекордным и составил 237.9 месяца. Ставка также выросла, составив 7.23%.