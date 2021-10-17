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Экономика
Россия заработала на экспорте вакцин более 700 миллионов долларов
17 октября, 2021 16:42
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MFA Russia/via Globallookpress.com
В 2021 году Россия заработала на экспорте вакцин более 700 млн долларов. В частности, речь идет о поставках «Спутника V».
Наибольшее число вакцин было поставлено в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, в эти страны экспортируется около 60 процентов препаратов от коронавируса.
Помимо препаратов от коронавируса среди вакцин, которые пользуются популярностью можно отметить, вакцину от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита A и B и краснухи.
Общий объем экспорта вакцин за восемь месяцев 2021 года достиг 362,5 тонн на 713,7 млн долларов, сообщает телеграм-канал Readovka.
Напомним, на данный момент российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах.
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