Россия в очередной раз показала свой «особый путь»: мировые цены на еду впервые пошли вниз
В июне индексы мировых цен на еду впервые за последний год пошли вниз. Такие данные следуют из отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). При этом Россию июньское падение цен на еду обошло стороной.
Согласно данным ФАО, в июне индекс продовольственных цен опустился на 2,5% и тем самым достиг отметки в 124,6 пункта. Перед этим индекс непрерывно рос на протяжении года.
Лидерами падения продовольственных цен стали растительные масла. Индекс цен на эту продукцию всего за месяц опустился почти на 10% и достиг своего минимума за последние 4 месяца. Также ощутимым падением отметились зерновые продукты, которые подешевели на 2,6%, по сравнению с маем.
Примечательно, что мировая тенденция к снижению индексов цен на еду не затронула Россию. Согласно Росстату, за июнь продовольствие в целом подорожало на 0,69%, по отношению к маю.
При оценке годовых показателей индекса цен на еду, Россия оказалась в общемировом тренде. В РФ годовой рост цен на продукты составил 7,9%, годовой индекс продовольственных цен ФАО также увеличился, отмечает Lenta.ru.