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Экономика

Россия в мае может не поддержать своего соседа выгодной нефтью после недавнего приказа США

Лилия Караева
28 апреля, 2021 08:01
2 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 08:01
2 мин
НПЗ
Gazprom-neft. ru/Global Look Press

Российские нефтяные компании могут приостановить поставки белорусскому заводу «Нафтан» после ужесточения санкций США в отношении республики. Напрямую ограничения не касаются экспортеров нефти из России, но они обеспокоены, что их могут наказать в случае продолжения сотрудничества с белорусскими предприятиями.

Россия поддерживает Беларусь поставками нефти на выгодных условиях. Источники Reuters заявили, что это может измениться после недавнего приказа США.

Уже известно, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не будут поставлять нефть «Нафтану» в мае. Начальство «Татнефти», «Русснефти» и «Нефтиса» не приняло решение.

«Нафтан» - один из двух НПЗ Беларуси. Завод получает 5,5 миллионов баррелей нефти в месяц.

Ранее США запретили сделки с девятью белорусскими госпредприятиями. Санкции связаны с нарушениями прав человека и злоупотреблениями в республике.

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси работники «Нафтана» потребовали отставки главы государства Александра Лукашенко.

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