Россия не готова к четыредневной рабочей неделе

Экономика

Дискуссии вокруг сокращения рабочей недели на один день ведутся в России достаточно давно.

В поддержку такого решения неоднократно высказывался ззаместитель председателя Совета Безопасности Рф Дмитрий Медведев, а вот глава Министерства труда Антон Котяков в недавнем интервью «Известиям» счел переход на четырехдневную рабочую неделю неактуальным для нашей страны. Какое влияние она может оказать на экономику и трудовые взаимоотношения, рассказала Наталья Савкина, директор по персоналу логистической компании «ДАКСЕР».

Рамки рабочего времени уже не так строги - эта тенденция становится все более очевидной. Работа ведется до достижения результата, а не до того момента, когда на часах будет 18:00. Наталья Савкина полагает, что при официальном введении четырехдневной рабочей недели и сохранении прежнего объема задач между работодателями и работниками могут возникнуть конфликты и непонимание.

Многие процессы современного мира постоянно ускоряются - сделав заказ в интернет-магазине, мы уже не готовы ждать несколько дней, мы хотим получить его сегодня. Выбирая провайдера услуг, мы также с большей вероятностью остановим выбор на компании, которая в максимально короткие сроки ответит на запрос. В бизнесе клиенты также вряд ли станут ждать несколько дней, чтобы получить коммерческое предложение.

При сокращении рабочей недели для соблюдения всех договоренностей с заказчиками работодателям придется найти дополнительные трудовые ресурсы. В результате себестоимость товаров и услуг может вырасти, и в дальнейшем это отразится на конечных покупателях, считает Савкина.

«Некоторые эксперты полагают, что переход на дистанционную работу может облегчить введение четырехдневной недели, но я не вижу прямой связи между этими понятиями. Тратят сотрудники время на дорогу или нет, они должны работать определенное количество часов и выполнять необходимый объем работы», - отметила Савкина.

По ее мнению, к данной инициативе остаётся ещё много вопросов, например, скажется ли это на зарплате сотрудников или работодатели будут должны платить прежнюю заработную плату за меньшую норму рабочего времени. Она считает, что на сегодняшний день сокращение рабочей недели в России не слишком своевременно.