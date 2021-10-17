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Экономика
Россия готова помочь Британии не замерзнуть
17 октября, 2021 13:56
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Pixabay
Россия готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.
По словам Келина, Москва готова прийти на помощь Лондону и сделать все возможное, «чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис».
При этом дипломат напомнил, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики. Доля российского газа составляет около 3 процентов, пишет «РИА Новости».
Цены на газ в Европе резко выросли – с 515 долларов за тысячу кубометров до почти 1400 долларов за тысячу кубометров. Максимум стоимости был достигнут 5 октября.
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