Россия без тигров и леопардов: в Минприроды бьют тревогу

Экономика

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил о близящемся вымирании в стране около 13 видов редких животных.

Среди находящихся под угрозой - амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, несколько видов китов, а также лошадь Пржевальского. Кроме того, Россия может лишиться снежных барсов, белых медведей, зубров, сайгаков, алтайских горных баранов, дзеренов и стерхов.

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно», — цитирует главу Минприроды РИА «Новости».