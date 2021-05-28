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Экономика
Россия без тигров и леопардов: в Минприроды бьют тревогу
28 мая, 2021 13:35
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил о близящемся вымирании в стране около 13 видов редких животных.
Среди находящихся под угрозой - амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, несколько видов китов, а также лошадь Пржевальского. Кроме того, Россия может лишиться снежных барсов, белых медведей, зубров, сайгаков, алтайских горных баранов, дзеренов и стерхов.
«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно», — цитирует главу Минприроды РИА «Новости».
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