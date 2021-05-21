Российским денежным купюрам обновят дизайн до неузнаваемости

Экономика

К 2025 году Центробанк России выпустит обновленные банкноты с изображением достопримечательностей всех федеральных округов России.

Дизайн обновится у купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Кроме того, самая ходовая в России денежная купюра станет выглядеть иначе. По данным регулятора, банкнота в сто рублей станет крупнее и контрастнее - изменятся шрифты, надписи и даже оттенок. На ощупь купюра станет рельефнее, там появится шрифт Брайля, сообщает «Рен ТВ».