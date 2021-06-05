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Экономика
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о наступлении в стране хороших времен
5 июня, 2021 09:05
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Igor Russak/Global Look Press
Российский миллиардер Олег Дерипаска уверен, что в экономике страны наступили хорошие времена. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.
«В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас», - сказал он.
Дерипаска считает, что уже осенью этого года в Россию вернутся иностранные инвесторы и очень важно показать в это время развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали Катар, Япония и Китай, пишут РИА «Новости».
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