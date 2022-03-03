Новости – Экономика
Экономика
Российский курс доллара внезапно вошел в историю
3 марта, 2022 12:18
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Побит абсолютный рекорд иностранной валюты к слабеющему рублю.
Впервые в истории на Московской бирже 1 американский доллар стоит 110,35 руб., 1 евро – 121,81 руб.
Обвальное падение рубля продолжается четвертый день, «психологический барьер» в 100 рублей за доллар был пройдет в последний день зимы, 28 февраля 2022 года.
Чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, Центральный банк при покупке гражданами иностранной валюты поднял размер комиссионных до 30%,- сообщает URA.RU.
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