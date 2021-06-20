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Экономика
Российские власти поумерили свою щедрость по отношению к Китаю
20 июня, 2021 13:41
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Российский газ, экспортируемый в Китай, впервые с начала поставок подорожал. Кроме того, сократились суточные поставки на территорию КНР.
По информации агентства «Интерфакс», теперь тысяча кубометров газа стоит 148 долларов против 121 ранее. Изменения зафиксированы из данных Генеральной администрации по таможне КНР.
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