Новости – Экономика
Экономика
Российские силовики проведут профилактическую работу с мигрантами
26 июня, 2021 09:18
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Xu Peiqin/Sipa Asia/Globallookpress
Приехавшим в Россию на заработки трудовым мигрантам предстоит попасть под воздействие нашего МВД. Иностранцев обяжут подписать «соглашение о лояльности».
В данном документе будет даваться исчерпывающая информация о правилах въезда, выезда и осуществления трудовой деятельности на территории РФ.
Каждый, подписавший документ мигрант, подтвердит тем самым свою информированность. Подписание будет осуществляться «въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме», приводит ТАСС фрагмент заявления МВД.
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