Российские бизнесмены дали ответ на претензии недовольного премьер-министра РФ

Экономика

Представители российского бизнес-сообщества ответили на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о ценах в России. На своем отчетном выступлении в Госдуме 12 мая он заявил, что одна из причин повышения цен на социально значимые продукты заключается в жадности торговых сетей и производителей.

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, то, что компании стремиться максимизировать свою прибыль, не говорит об их жадности. Такое стремление является естественным для системы рыночной экономики.

Член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Виталий Арбузов пояснил, что отечественный бизнес был вынужден повысить цены не из одной жадности. Значительную роль сыграло распространение коронавируса, и попытка компенсировать потери, которые возникли в связи с пандемией.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что действия производителей продуктов к росту цен привести не могли. Он подчеркнул, что никаких сверхприбылей отрасль не получила, передаёт РИА «Новости».