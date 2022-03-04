Новости – Экономика
Экономика
Российские банки начали ограничивать снятие наличных
4 марта, 2022 16:28
1 мин
1 мин
Youtube
Банк «Тинькофф» начал вводить ограничения на снятие наличности. Новые правила касаются как российских рублей, так и валюты.
Согласно распространенному сообщения, за раз можно будет снять не более 750 тысяч рублей. Снятие долларов и евро ограниченно суммой в 15 тысяч.
Ранее стало известно, что Госдума провела первое чтение законопроекта о снижении ставок по микрозаймам. Об этом рассказывает телеканал «360».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости