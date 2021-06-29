Резкий рост цен на стройматериалы задел даже российского вице-премьера и крупный инфраструктурный объект
В ходе строительства трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникли сложности в связи сростом цен на стройматериалы. Кроме того, для реализации проекта не хватает рабочей силы. Об этом в своём Instagram-профиле заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что трасса М12 является частью проектов по развитию скоростных автотрасс в стране и на ней возникли «сложности». Тем не менее, Хуснуллин убежден, что сдать объект в эксплуатацию удастся в срок.
«Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения» — написал вице-премьер.
Отметим, проблема резко выросших цен затронула не только российские инфраструктурные проекты, но и рядовых россиян. Повышение цен в последние месяцы активно обсуждается в социальных сетях. Многие пользователи сравнивают цены месячной давности, а иногда и недельной, и отмечают кратное подорожание пиломатериалов и металлопроката.